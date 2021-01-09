تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق وتفريق الطلاب.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق منعاً للتجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حى ثانى الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس بمنطقة فلل الجامعة وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا بإرتداء الكمامة الواقية وإستخدام المطهرات الشخصية والإبتعاد عن التجمعات وعدم التواجد فى الأماكن المغلقة حرصاً على سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.



- غلق مراكز الدروس الخصوصية بالزقازيق



تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق و تفريق الطلاب