اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق وتفريق الطلاب.. صور

السبت، 09 يناير 2021 01:11 م
تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق وتفريق الطلاب.. صور
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق منعاً للتجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حى ثانى الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس بمنطقة فلل الجامعة وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا بإرتداء الكمامة الواقية وإستخدام المطهرات الشخصية والإبتعاد عن التجمعات وعدم التواجد فى الأماكن المغلقة حرصاً على سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

- غلق مراكز الدروس الخصوصية بالزقازيق
- غلق مراكز الدروس الخصوصية بالزقازيق

 

تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق و تفريق الطلاب
تشميع مركز دروس خصوصية بالزقازيق و تفريق الطلاب

 

تفريق الطلاب
تفريق الطلاب

 

 


غلق مراكز الدروس الخصوصية

فض التجمعات

اخبار الشرقية

محافظ الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة