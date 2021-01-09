اليوم السابع
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تحرير 469 محضر وإزالة 420 مخالفة فى حملة إشغالات بدمياط

السبت، 09 يناير 2021 10:44 ص
تحرير 469 محضر وإزالة 420 مخالفة فى حملة إشغالات بدمياط جانب من الحملات
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام.

أسفرت تلك الحملات التى جاءت بالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة العميد أشرف الصعيدى و الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط و فارسكور كفر البطيخ و كفر سعد ومدينة رأس البر وبحضور النقيب طارق أنور رئيس عمليات مدينة دمياط و ممثلى الأجهزة التنفيذية، عن تحرير 469 محضر لرصد مخالفات إشغال و بائع متجول و كذا مخالفات بيئية فضلاً عن تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 420 مخالفة.

وعلى جانب آخر تمكنت شرطة المرافق و الوحدة المحلية بدمياط برئاسة حازم حواس من فض سوق الجمعة العشوائى بمنطقة المحور الذى يعد مخالفا للقرارات والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة كورونا.

 

الحملة
الحملة

 


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