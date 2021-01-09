تحرير 25 محضر فض أسواق ونظافة وإشغال طريق بالمحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، حملة لفض الأسواق لتنفيذ الإجراءات الإحترازية أسفرت عن تحرير 13 محضر متنوع و10 محضر نظافة، محضر إشغال طريق، و محضر عدم حمل شهادة صحية.

يذكر أن مركز المحلة قام بغلق 501 منشأة غلق شملت 163 محال تجاري، و 90 مطعم، و10 أسواق، و117 مقهى، و29 ورشة و 92 سنتر تعليمي.

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظه الغربيه برئاسة منى صالح رئيس المدينة، حملة على الأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية داخل المركز، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأسفرت عن تشميع أحد المقاهى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ووجود عدد من الشيش بداخل المقهى، كما تم تشميع مركز للدروس الخصوصية داخل المدينة.

كما أن مركز بسيون أغلق 34 محل، 14 مقهى، 25 ورشة ، 45 مركز للدروس الخصوصية، سوقين، مطعمين و 9منشآت أخرى وذلك بداية من الأول من ديسمبر الماضى حتى اليوم.