تحرير محاضر لـ727 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة و19 محضرا لمنشآت مخالفة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتى بدأ سريانها فى الثالث من الشهر الجارى، بالإضافة إلى الحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة،مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021

وبحسب التقرير فقد تم على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، تحرير 746 محضراً لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 727 محضراً للأفراد ،بالإضافة إلى تحرير 19 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية ، فيما تم فض 92سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية،بجانب فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها فى أماكن مغلقة،فى حين تم غلق عدد 13 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، بجانب قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف بغلق 149 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية.

وطالب محافظ بنى سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع،مشددا على عدم التهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين