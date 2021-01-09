اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 11:40 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 09 يناير 2021 10:14 ص
تايلاند تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا تايلاند
أ ش أ

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سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا فى تايلاند، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 10 آلاف و53 حالة، وذكر المركز - حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 67 حالة وفاة.


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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