تايلاند تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا فى تايلاند، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 10 آلاف و53 حالة، وذكر المركز - حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 67 حالة وفاة.
تايلاند تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كوروناالسبت، 09 يناير 2021 10:14 ص
تايلاند
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تايلاند تطلب 35 مليون جرعة من لقاح استرازينكا لفيروس كوروناالثلاثاء، 05 يناير 2021 05:10 م
تايلاند تطلب 35 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترا زينيكاالثلاثاء، 05 يناير 2021 01:18 م
تايلاند تحصل على مليونى جرعة من لقاح سينوفاك الصينى ضد كوروناالإثنين، 04 يناير 2021 09:52 ص
رئيس وزراء تايلاند يحث على البقاء فى المنزل مع وصول حالات كورونا لعدد قياسىالإثنين، 04 يناير 2021 09:20 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة