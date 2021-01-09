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بث مباشر.. شبورة مائية كثيفة تغطى القليوبية وطريق شبرا بنها الحر.. فيديو وصور

السبت، 09 يناير 2021 09:19 ص
بث مباشر.. شبورة مائية كثيفة تغطى القليوبية وطريق شبرا بنها الحر.. فيديو وصور الشبورة على طريق شبرا بنها الحر
القليوبية إبراهيم سالم

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غطت شبورة مائية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر، وطريق بنها المنصور، والخانكة السلام، والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الشبورة أعلى الطريق الحر
الشبورة أعلى الطريق الحر

 

الشبورة الكثيفة اعلى الطريق
الشبورة الكثيفة اعلى الطريق

 

الشبورة تغطى طريق بنها المنصورة
الشبورة تغطى طريق بنها المنصورة

 

الشبورة على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى
الشبورة على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

 

الشبورة على طريق بنها المنصورة
الشبورة على طريق بنها المنصورة

 

الشبورة على طريق شبرا بنها الحر
الشبورة على طريق شبرا بنها الحر

 


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