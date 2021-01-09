الوحدة المحلية لمدينة المنيا تقرر إخلاء منزل بعد انهيار إحدى شرفاته

المنيا-حسن عبد الغفار

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار قديم مكون من 4 طوابق من سكانه، مساء اليوم السبت، بعد انهيار إحدى شرفاته، دون إصابات، وتم غلقه وفصل تيار الكهرباء والمياه، وعمل كردون حوله حفاظا علي أرواح الماره تحسبا لانهياره.

وقال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، إنه حفاظا على أرواح المواطنين تم اغلاق منزل بشارع محمد بدوى بحى وسط المدينة وتشميعه بالشمع الأحمر بعد اخلاءه من السكان، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية.

وانتقلت لجنة تضم المهندس سامح سمعان مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، عرفات عبدالله رئيس الحى، ووكيل الشئون القانونية بالوحدة المحلية، للمعاينة وتبين انهيار البلكونة بالطابق الثانى وتآكل الحديد بالسقف، وتم إغلاق المنزل بحضور قوات من شرطة بندر المنيا لحين صدور القرارات الخاصة بذلك العقار من الإزالة أو ما تراه اللجنة.

أكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى خدمة المواطنين حفاظا على أرواح المصريين الذين يعيشون على أرض هذا الوطن الحبيب.

وشهدت مدينة المنيا الإثنين الماضي، انهيار عقار مكون من طابقين، بوسط المدينة، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية.

وبمعاينة موقع انهيار المنزل تبين أنه مكون من طابقين وكائن بشارع الجزارين بحي وسط المدينة، وتبين عدم وجود إصابات، وتم اخلاء المنزل.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدة المحلية بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار، إذ انهارت واجهة العقار تماما، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.