اليوم السابع
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الهند تسجل 18222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و228 وفاة خلال 24 ساعة

السبت، 09 يناير 2021 07:44 ص
الهند تسجل 18222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و228 وفاة خلال 24 ساعة تطعيمات ضد كورونا فى الهند
كتب : أحمد علوى

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سجلت الهند 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.

وأعلنت الهند أنه سيتم نقل الوافدين من المملكة المتحدة لقضاء 7 أيام حجر صحي بمنشآت للعزل قبل عزل منزلي مدته 7 أيام حتى في حالة ثبوت نتائج سلبية لفيروس "كورونا" المستجد، وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي - في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إن بلاده قد قررت رفع الحظر المفروض منذ 23 ديسمبر الماضي على وصول رحلات الطيران الجوي الوافدة من بريطانيا والبدء في إطلاقها.

 

 


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