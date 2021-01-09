الهند تسجل 18222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و228 وفاة خلال 24 ساعة

كتب : أحمد علوى

سجلت الهند 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.

وأعلنت الهند أنه سيتم نقل الوافدين من المملكة المتحدة لقضاء 7 أيام حجر صحي بمنشآت للعزل قبل عزل منزلي مدته 7 أيام حتى في حالة ثبوت نتائج سلبية لفيروس "كورونا" المستجد، وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي - في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إن بلاده قد قررت رفع الحظر المفروض منذ 23 ديسمبر الماضي على وصول رحلات الطيران الجوي الوافدة من بريطانيا والبدء في إطلاقها.