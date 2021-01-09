اليوم السابع
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المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ بعد صراع طويل مع المرض.. صور

السبت، 09 يناير 2021 05:19 م
المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ بعد صراع طويل مع المرض.. صور
الدقهلية شريف الديب

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شيع المئات من أهالي قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، أعلن المهندس أسامة وفاة شقيقة الدكتور أحمد الشيخ، صباح اليوم، السبت.

وـدي المشيعون صلاة الجنازة على شقيق المهندس أمام مقابر القرية ، وقد حضر العديد من أصدقاء العائلة من القاهرة.

وكتب أسامة الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وستشيع الجنازة من مقابر العائلة هناك.

وقال أسامة الشيخ عبر فيسبوك: «انتقل الي رحمة الله تعالي بعد صراع طويل مع المرض شقيقي وحبيبي وسندي الدكتور أحمد الشيخ وستشيع الجنازة اليوم من دماص ميت غمر دقهلية وسيقتصر العزاء علي تشييع".

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (1)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (2)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (3)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (4)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (5)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (6)
 

 

المئات يشيعون جثمان شقيق المهندس أسامة الشيخ (7)

 


الدقهليه

أسامة الشيخ

شقيق أسامة الشيخ

قرية دماص

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