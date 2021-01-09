اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يناير 2021 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا.. وعاصمة إقليم خبي تعلق خدمات الأنفاق

السبت، 09 يناير 2021 08:19 ص
الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا.. وعاصمة إقليم خبي تعلق خدمات الأنفاق كورونا في الصين - أرشيف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 53 في اليوم السابق.
 
وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.
 
وأعلنت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت، أنها ستعلق خدمات مترو الأنفاق، وكانت السلطات قد منعت السكان الأسبوع الماضي من المغادرة في محاولة للحد من تفشي الفيروس.
 
وبدأت شيجياتشوانغ حملة فحوصات جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.
 
وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 57 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

كوفيد19

إقليم خبي

بكين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة