الشبورة المائية تحجب الرؤية على طرق كفر الشيخ الرئيسية والفرعية.. فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

حجبت الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، الرؤية على أغلب الطرق والمحاور الرابطة بين محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، مما دفع الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ برئاسة العميد سامح رشاد بالتنبيه على السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمسافرين عبر المحافظات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وغطت الشبورة المائية معظم أنحاء محافظة كفر الشيخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى صعوبة فى الرؤية الواضحة بعد انخفاض مستوى الشبورة إلى مرحلة يصعب منه كشف الطريق.

وامتنع عدد كبير من السائقين من الانطلاق بسياراتهم على الطرق المتعددة، في حين صمم البعض على التوجه من كفر الشيخ للمحافظات المجاورة سواء للقاهرة على طريق رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" المؤدي لطريق القاهرة الزراعي، أو الطريق الدولي الساحلي الذي يربط بين 6 محافظات " كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، وروافده التي تربط بين كفر الشيخ ومحافظتي الغربية والبحيرة، وكانت تسير السيارات على هذه الطرق ببطئ شديد، ولم تشهد أي حوادث.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، في ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، ومنها.



الشيورة المائية تحجب الرؤية على طرق كفر الشيخ



شبورة تغطي طرق كفر الشيخ



جانب من الشبورة على طرق كفر الشيخ