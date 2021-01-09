ولفت البيان إلى أنه تم أيضا عزل رئيس شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة..مشيرا إلى أنه تم تكليف فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.



يذكر أن وزير النقل المقال لزهر هاني (73 عاما) تولى منصبه في يونيو الماضي خلال تعديل وزاري أجراه الرئيس تبون على حكومة عبد العزيز جراد.