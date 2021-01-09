الرئيس الإندونيسى يوقع على قانون "الإخصاء الكيميائى" للمتحرشين

كتب مصطفى عنبر

وقع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم السبت، على قانون يقر عقوبة «الإخصاء الكيميائى» بحق المتحرشين بالأطفال.

ووفق صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أصدرت إندونيسيا أمس، مبادئ توجيهية بشأن هذا القانون الذى أثار جدلاً كبيراً فى البلاد منذ عرضه على البرلمان لأول مرة عام 2016، ما يمنح الخبراء سلطة تقييم ما إذا كان يجب أن يخضع المدانون بجرائم جنسية ضد الأطفال لعملية الإخصاء علاوة على فترة سجنهم، وزرع شرائح إلكترونية فى أجسادهم لتتبع تحركاتهم بعد إطلاق سراحهم، والكشف عن هويتهم علنا.

وتستخدم هذه العقوبة فى الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إذ يتم حقن المجرمين لتقليل مستويات هرمون التستوستيرون كل 3 أشهر.