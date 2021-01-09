اليوم السابع
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الاريانى يحذر من مساع إيرانية ممنهجة لتزييف الوعى الوطنى وطمس الهوية اليمنية

السبت، 09 يناير 2021 08:55 م
الاريانى يحذر من مساع إيرانية ممنهجة لتزييف الوعى الوطنى وطمس الهوية اليمنية معمر الاريانى وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى
عدن /أ ش أ/

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حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، من التبعات الخطيرة لممارسات مليشيا الحوثى فى العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من محاولات ممنهجة لتزييف الوعى الوطنى وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الايرانية وتمجيد رموز الارهاب الايرانى وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة فارسية.

وأوضح الإريانى - فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن مليشيا الحوثى استبدلت النشيد الوطنى للجمهورية اليمنية بنشيد الثورة الخمينية؛ لتدشين فعالياتها الطائفية فى العاصمة المختطفة صنعاء فى دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام الولى الفقيه فى ايران.

وطالب الارياني، الدول العربية بادراك التبعات الخطيرة لاستلاب هوية اليمن وانتزاعها عن محيطها الجغرافى وتأخير حسم معركة استعادة الدولة على الأمن القومى العربى والأمن والسلم فى المنطقة، والوقوف الجاد مع الدولة والشعب اليمنى الذى يخوض معركة تاريخية فى التصدى للمشروع التوسعى الايراني.

‏كما دعا المجتمع الدولى - فى مقدمته الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن - لمغادرة مربع الصمت وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج، والقيام بمسئولياتها القانونية والاخلاقية فى ووقف العدوان الايرانى السافر على اليمن والذى خلف مأساة إنسانية هى الأكبر فى التاريخ.

 


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