إعدام ربع طن أغذية فاسدة وغلق 11 منشأة غذائية مخالفة بأولاد صقر والحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من ربع طن أغذية فاسدة وغلق 11 منشأة غذائية مخالفة بأولاد صقر والحسينية، فى حملات تفتيشية، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر والحسينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد فى الإشتراطات الصحية، منها 5 منشآت بمركز الحسينية، و 6 منشآت بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام 345 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، منها 195 كجم بكفر صقر، و 160 كجم بالحسينية، وتم سحب 36 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 38 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.