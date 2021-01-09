أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية سريويجايا إير

وكالات

أظهرت صور نشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهرت الصور، التي نشرتها سكاي نيوز عربية، أنها بقايا متعلقات بشرية يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.