اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 04:18 م
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أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية سريويجايا إير

السبت، 09 يناير 2021 02:45 م
أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية سريويجايا إير بقايا الطائرة الإندونيسية
وكالات

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أظهرت صور نشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
 
وأظهرت الصور، التي نشرتها سكاي نيوز عربية، أنها بقايا متعلقات بشرية يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة.
 
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.
 
بقايا حطام نسبت للطائرة الإندونيسية
بقايا حطام نسبت للطائرة الإندونيسية

مزاعم العثور على حطام الطائرة الإندونيسية
مزاعم العثور على حطام الطائرة الإندونيسية

بقايا الطائرة الإندونيسية
بقايا الطائرة الإندونيسية

 


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