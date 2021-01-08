FBI يعرض 50 ألف دولار مكافأة للإدلاء بمعلومات عن زارع قنبلة أنبوبية بواشنطن

كتبت مريم بدر الدين

طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" الإدلاء بأي معلومات عن الشخص المسؤول عن زراعة قنبلة أنبوبية في واشنطن خلال عملية اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مؤيدي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء.

ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عارضا مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.



fbi

وكتب الحساب الرسمي لـ"FBI" :"تقريبا في الساعة الواحدة ظهرًا، تلقت وكالات إنفاذ القانون المتعددة تقارير عن قنبلتين أنبويتين مشتبه بهما مع أسلاك في مقر اللجنة الوطنية الجمهورية الواقعة في 310 شارع فيرست ستريت جنوب شرق العاصمة، ومقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في 430 شارع ساوث كابيتول جنوب شرق رقم 3.. إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الحادث ، فيرجى الاتصال بخط المعلومات المجاني التابع لـ # FBI".



المشتبه به

وقال مسؤول بالحزب الجمهوري لـCNN ، إنه عثر على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء، وبالتحديد كانت على الأرض إلى جانب حائط المقر وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.

فيما قال مسؤول فيدرالي لـCNN إنه عثر على ما يشتبه بأنه قنبلتين أنبوبيتين إحداها في المجمع الذي يضم مبنى الكونجرس وتم التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدا على أنهما جهازي تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.