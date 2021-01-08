وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى أشمون ويحيل بعض أفراد الأطقم الطبية للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أجرى منذ قليل الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى أشمون العام، رافقه الدكتور هيثم قطب مدير إدارة التفتيش الفنى بالمديرية، محمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية، وذلك من أجل متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للأوقية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وقام بالاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، واطمأن على الحالات الموجودة بالمستشفى، وتبين أثناء المرور تغيب بعض أفراد الأطقم الطبية وتم عمل مذكرة بذلك وتحويلها إلى الشئون القانونية، ومنها سيتم تحويلها إلى النيابة الإدارية، وذلك من أجل تحقيق الانضباط الإدارى بالمستشفى ولحسن سير العمل.

ومن جانبه، أثنى وكيل الوزارة وقدم الشكر لجميع الأطقم الطبية المتواجدة بالمستشفى، وذلك فى تواجد الدكتور عبد الله بشير مدير المستشفى ووكلاء المستشفى، وذلك لحرصهم على تقديم الخدمات الصحية للمرضى وتفانيهم وانتظامهم فى العمل .