وفد من الصحة يوزعون الهدايا لتهنئة مرضى كورونا بعزل مستشفى العديسات بعيد الميلاد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى العديسات للعزل بمحافظة الأقصر، زيارة لوفد من مديرية الشئون الصحية بالأقصر ممثل في الدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار، مدير مستشفيات العزل، والدكتورة ريم العماري من مكتب الازمات بالمديرية وإدارة المستشفى، وذلك للمرور على المرضى داخل العزل لتقديم التهنئة والمعايد وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة قدوم العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقبال وفد مديرية الصحة، كل من الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، حيث تم خلال الزيارة المرور وتقديم التهنئة والمعايدة وتوزيع الهدايا على المرضى بالمستشفى بمناسبة قدوم العام الجديد وأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك من دافع رفع الروح المعنوية ونشر روح التفاؤل للمرضى، والإستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفى، كما توجه مدير عام المستشفى بالشكر والتقدير لمشرفي التمريض والأشعة وفني المعمل، وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الامن على ما يبذلوه من الجهد والتفاني في العمل.

ولا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، حيث إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وفى هذا الصدد تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث إنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 111 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.



توزيع الهدايا لتهنئة مرضى كورونا بعزل مستشفى العديسات بمناسبة العام الجديد



قيادات العزل داخل مستشفى العديسات بالأقصر