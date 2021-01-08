نانسى بيلوسى: أجريت اتصالا مع مايك بنس لعزل ترامب وننتظر الرد

كتب محمد شعلان

أعلنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الامريكي، عن أنها أجرت محادثة هاتفية مع مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور، الذى يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس ولكنها لم تتلق رد، وغردت على "تويتر"، قائلة: "قمت بإجراء مكالمة إلى نائب الرئيس بنس لحثه على استدعاء التعديل الخامس والعشرين الذى سيسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس.. ولم نتلق أى رد منه".



نانسى بيلوسى على تويتر

وأكدت نانسى بيلوسى، أن تصرفات دونالد ترامب الخطيرة تقضى بإقالته من منصبه فورا، مضيفة: "تستلزم أفعال الرئيس الخطيرة إقالته من منصبه على الفور. ونتطلع إلى الاستماع إلى نائب الرئيس في أقرب وقت ممكن والحصول على إجابة إيجابية حول ما إذا كان هو ومجلس الوزراء سيحترمان اليمين الدستورية والأمريكية".



نانسى بيلوسى

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى، قد دعت إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لتنحية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومؤكدة فى كلمة لها إنه إذا لم يتم تفعيل التعديل 25 بالدستور فعلى الكونجرس المضى قدما من أجل عزل الرئيس ترامب.

وتابعت نانسى بيلوسى، الرئيس ترامب شجع على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مستطردة: أضم صوتي لزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لحث نائب الرئيس على إقالة ترامب عبر التعديل 25 بالدستور.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إن هناك العديد من المطالب لعزل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، موضحة أن الهجوم على مبنى الكونجرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة سيلوث تاريخنا إلى الأبد.

كما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي باستقالة رئيس شرطة الكونجرس ومسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية، متابعة: نأمل أن نتوصل إلى رد من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم بشأن سلوك دونالد ترامب.

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، خلال خطاب لها، أنه لا يجب منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أى فرصة أخرى لتعبئة مناصريه، موضحة أن الرئيس دونالد ترامب وبدعوته للتمرد أثبت أنه يجب عزله ويجب محاسبته على أفعاله.