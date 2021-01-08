اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسى بيلوسى: أجريت اتصالا مع مايك بنس لعزل ترامب وننتظر الرد

الجمعة، 08 يناير 2021 11:53 ص
نانسى بيلوسى: أجريت اتصالا مع مايك بنس لعزل ترامب وننتظر الرد نانسى بيلوسى وترامب
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الامريكي، عن أنها أجرت محادثة هاتفية مع مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور، الذى يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس ولكنها لم تتلق رد، وغردت على "تويتر"، قائلة: "قمت بإجراء مكالمة إلى نائب الرئيس بنس لحثه على استدعاء التعديل الخامس والعشرين الذى سيسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس.. ولم نتلق أى رد منه".

 

نانسى بيلوسى على تويتر
نانسى بيلوسى على تويتر

 

وأكدت نانسى بيلوسى، أن تصرفات دونالد ترامب الخطيرة تقضى بإقالته من منصبه فورا، مضيفة: "تستلزم أفعال الرئيس الخطيرة إقالته من منصبه على الفور. ونتطلع إلى الاستماع إلى نائب الرئيس في أقرب وقت ممكن والحصول على إجابة إيجابية حول ما إذا كان هو ومجلس الوزراء سيحترمان اليمين الدستورية والأمريكية".

 

نانسى بيلوسى
نانسى بيلوسى

 

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى، قد دعت إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لتنحية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومؤكدة فى كلمة لها إنه إذا لم يتم تفعيل التعديل 25 بالدستور فعلى الكونجرس المضى قدما من أجل عزل الرئيس ترامب.

 

وتابعت نانسى بيلوسى، الرئيس ترامب شجع على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مستطردة: أضم صوتي لزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لحث نائب الرئيس على إقالة ترامب عبر التعديل 25 بالدستور.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إن هناك العديد من المطالب لعزل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، موضحة أن الهجوم على مبنى الكونجرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة سيلوث تاريخنا إلى الأبد.

 

كما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي باستقالة رئيس شرطة الكونجرس ومسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية، متابعة: نأمل أن نتوصل إلى رد من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم بشأن سلوك دونالد ترامب.

 

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، خلال خطاب لها، أنه لا يجب منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أى فرصة أخرى لتعبئة مناصريه، موضحة أن الرئيس دونالد ترامب وبدعوته للتمرد أثبت أنه يجب عزله ويجب محاسبته على أفعاله.


نانسى بيلوسى

ترامب

عزل ترامب

اقتحام الكونجرس

مايك بنس

اقالة ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب تحت مطرقة العزل.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تهدد: إذا لم يتم تفعيل التعديل 25 بالدستور فعلى الكونجرس عزل دونالد.. نانسى بيلوسى تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس.. وتؤكد: لا خطط بشأن حفل تنصيب بايدن

الخميس، 07 يناير 2021 11:00 م

نانسى بيلوسى تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس ومسئولين آخرين

الخميس، 07 يناير 2021 09:43 م

نانسى بيلوسى وزعيم الأقلية الديمقراطية تطلبان من ترامب أمر المتظاهرين بمغادرة الكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 12:02 ص

إجلاء رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وهى آمنة

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة