نائب الرئيس الأمريكى بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل ترامب

واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفتا بيزينيس انسايدر ونيويورك تايمز، أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين مسؤولى إدارة ترامب إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لإعفاء ترامب من المنصب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع فى إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس.