وأشار البيان أيضا إلى عدم عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.



وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين في بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 14 عبوة ناسفة قابلةللإنفجار.