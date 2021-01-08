محافظ بورسعيد: 400 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية فى عهد الرئيس

بورسعيد محمد فرج

تشهد محافظة بورسعيد، تطورًا غير مسبوقًا فى كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية العملاقة، ومشروعات تطوير الطرق والكبارى، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية، بالإضافة إلى إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة التى حظيت بها بورسعيد، حيث نالت المحافظة حوالى 400 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرضها.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة صاحبة النصيب الأوفر من المشروعات القومية القائمة على أرضها والتى جعلت منها قاطرة التنمية في مصر.

وأضاف، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تحظى بمشروعات عدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتى على رأس هذه المشروعات، مشروع تنمية شرق بورسعيد، ومشروع حقل ظهر العملاق، وأنفاق بورسعيد، ومشروع التأمين الصحى الشامل وتحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر، وتعد هذه المشاريع فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد.