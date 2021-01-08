محافظ الشرقية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه صرف صحى بمدينة فاقوس‎.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع عباده محمد عباده، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر 500 مللي بشارع مصطفي باشا خليل بالمدينة والقادمة من محطة الصرف رقم 5 بمنية المكرم الي محطه المعالجة بكفر الحاج عمر بمركز ومدينه فاقوس.

وأكد المحافظ، وفق بيان اليوم الجمعة، أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه قام عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مسؤلي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بفاقوس لسرعه إصلاح ماسورة مياه صرف صحي بقطر ٥٠٠ مللي بشارع مصطفي باشا خليل بالمدينه والقادمة من محطة الصرف رقم( ٥) بمنيه المكرم الي محطة المعالجة بكفر الحاج عمر لإصلاح خط المياة بأسرع وقت وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات .

وقدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجلة للشكاوي والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

على جانب أخر، قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الشرقية، أنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري وتماشياً مع سياسه الدولة في التوجه نحو التحول الرقمي تم عقد البرنامج التدريبي (المستوى الأول من البرمجة اللغوية العصبية NLP) خلال الفترة من 2 حتي 7 يناير الجاري لعدد 35 فرد من العاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات (الفيوم ، كفر الشيخ، المنوفية ، المنيا، مرسى مطروح ، البحر الاحمر ،الجيزة) من خلال برنامج زووم للتواصل عن بعد عبر الإنترنت وذلك ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفق بيان اليوم الجمعة، أنه تم عقد إختبار للمتدربين عبر المنصة الإلكترونية للشركة ومنحهم شهادات تفيد اجتيازهم البرنامج التدريبي , مشيراً اإلي أن الهدف الرئيسي من تنفيذ البرامج التدريبية أن يصبح المتدرب قادراً على إكتساب الإمتياز البشري في شتى المجالات التجارية والعلمية والإجتماعية وذلك من خلال نقل العادات والطباع الجيدة من الشخص المرغوب فيه ‘لى المتطلعين إليه واكتساب مهارات جديدة تجعله ناجحاً في عمله من خلال التعرف على أقصر الطرق لتحقيق الذات وكيفية قيادة نفسه نحو الشخصية التي يحلم بها وكذلك إكتساب عادات طيبة وتغيير العادات غير المرغوب فيها وتدعيم قدراته الذاتية إيجابياً.

وفي نهاية الدورة أثنى المتدربون على مستوي الدورة وما تم تقديمه من معلومات من شأنها أن تساهم في تحسين مستوي أداء العاملين وتمكنهم من التغلب على المشكلات التي تواجههم خلال عملهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لمواكبه التطورات التكنولوجية الحالية وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.



أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر ٥٠٠ مللي بمركز ومدينه فاقوس (1)



أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر ٥٠٠ مللي بمركز ومدينه فاقوس (2)



أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر ٥٠٠ مللي بمركز ومدينه فاقوس (3)



شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ برنامج تدريبي للعاملين أون لاين (1)