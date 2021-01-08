اليوم السابع
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متحدث باسم بايدن: نركز على تسلم السلطة ونترك مساءلة ترامب للكونجرس

الجمعة، 08 يناير 2021 05:17 م
متحدث باسم بايدن: نركز على تسلم السلطة ونترك مساءلة ترامب للكونجرس جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب
(رويترز)

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قال متحدث باسم الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونجرس ومايك بنس نائب الرئيس الحالى وحكومة دونالد ترامب "التصرف بالشكل الذى يرونه مناسبا" فى مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور.

وأدلى المتحدث آندرو بيتس بهذا التصريح ردا على سؤال من رويترز عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وقال بيتس "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة فى العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان بنس نائب الرئيس والحكومة والكونجرس للتصرف بالشكل الذى يرونه مناسبا".

 


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