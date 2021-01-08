مبادرة شبابية بالمنوفية لتوفير وجبات للأطقم الطبية ومرضى مستشفى الشهداء للعزل

المنوفية - محمد فتحى

فى بادرة جديدة وفى إطار التكاتف الشعبى مع الجهات الحكومية وخاصة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بتوفير أكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا، قام طارق الدسوقى صاحب مطعم بمدينة الشهداء، بدعم مستشفى الشهداء للعزل الصحى، والذى قام بتوفير وجبات من الساندوتشات للمرضى كدعم للحالات المصابة والأطقم الطبية داخل المستشفى.

وأكد طارق الدسوقى 31 عاما صاحب المبادرة، لليوم السابع، والتى بدأها منذ عدة أيام، أقوم يوميا بإرسال الوجبات للأطقم الطبية والمرضى كنوع من أنواع رد الجميل للوطن الغالى مصر، ولابد من تكاتف الجميع مع الجهات الحكومية نظرا لزيادة الحالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا "أوفر يوميا ما يقرب من 120 وجبة يومية للأطقم الطبية والمرضى داخل مستشفى الشهداء المركزى للعزل، والوجبات عبارة سندوتشات فول، طعمية، حلاوة، مربى، جبنة".

وأضاف: "قررت أن أقوم بتلك المبادرة، صدقة جارية على روح والدتى، ولأن الصدقة تأتى بعشرة أمثالها، قائلا: "والله العظيم من يوم المبادرة والحال بقى زى الفل، ومش هخبى عليكم كل واحد فينا عليه فلوس ويعلم ربنا عليا فلوس من المحل لكن الغلابة برده لازم نساعدهم علشان إحنا مش عارفين فيه إيه، ولكن لازم كلنا نقف مع تلك المرضى الذى تسبب فى وفاة آلاف من المواطنين".

لقيت المبادرة تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من أجل تلك المبادرة التى حظت بحب كبير من جميع المواطنين .