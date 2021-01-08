اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لليوم الثاني على التوالى لبنان يطبق إجراءات الإغلاق الكامل.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 07:27 م
لليوم الثاني على التوالى لبنان يطبق إجراءات الإغلاق الكامل.. صور جراءات الإغلاق الكامل في لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لليوم الثاني على التوالي، دخلت لبنان في الإغلاق الكامل الذي بدأ الخميس، ويستمر حتى الأول من شهر فبراير المقبل، بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق

ويأتي الإغلاق الكامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

من جانبها كثفت قوى الأمن الداخلي من تدابيرها الأمنية في مدينة صيدا وجوارها لليوم الثاني على التوالي تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بهدف رصد مدى الالتزام بمقررات التعبئة العامة سواء بما يتعلق بوسائل الانتقال وفق نظام "المفرد مجوز"

أو فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية ومنع الاكتظاظ، أو لجهة اقفال المؤسسات غير المستثناة، والمحافظة على شروط الوقاية والسلامة العامة ودوام العمل المحدد في المستثنى منها، أو لجهة الالتزام بمواعيد حظر التجول مساء واستئنافه صباحا .

 
إجراءات الحظر في لبنان
إجراءات الحظر في لبنان

تحرير محضر مخالفة الحظر
تحرير محضر مخالفة الحظر
الحظر في لبنان
الحظر في لبنان

 

شجرة عيد الميلاد
شجرة عيد الميلاد

 

شوراع لبنان
شوراع لبنان

 


الإغلاق الكامل

لبنان

الحظر في لبنان

كورونا في لبنان

اخبار لبنان

الاغلاق الكلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى حوار لـ"اليوم السابع" من لبنان: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة صاحبة النمو الاقتصادى الإيجابى بـ3.6%.. ونتوقع نمو أصول البنوك العربية إلى 4 تريليونات دولار

الجمعة، 08 يناير 2021 03:48 م

موسكو: عودة 496 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 08 يناير 2021 11:00 ص

الأوضاع تتعقد فى لبنان بسبب كورونا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس عند 4774 حالة.. وزير الصحة اللبنانى: الوضع خطير وهدفنا وزيادة عدد الأسرّة بالعناية الفائقة.. وإغلاق المساجد فى لبنان ابتداء من اليوم

الخميس، 07 يناير 2021 10:30 م

لبنان يُلغى استثناءات العمل لعدد من المصانع خلال الإغلاق العام لاحتواء كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 07:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة