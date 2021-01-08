فرنسا توافق على استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا بعد فايزر

كتب رامى محيى الدين

أعلنت السلطات الفرنسية الموافقة على استخدام لقاح "موديرنا" لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد موافقتها السابقة على لقاح فايزر، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت فرنسا قد أعلنت أن الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، بسبب تسجيل فرنسا إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، سجلت فرنسا، الثلاثاء 20489 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تقترب من مثلي العدد المسجل يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ 11395 وأكثر من خمسة أمثال العدد المسجل أمس الإثنين والبالغ 4022 حالة.