فحص 9084 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا.. صور

المنيا _ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إجراء الفحص الطبي لـ9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم، كما أن الكشف، والعلاج مجاني بالكامل، مشيراً الى أنه قد تم فحص 145 ألفا 451 طفلاً حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الآن.



فحص أطفال حديثى الولادة ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا