فتح محور 30 يونيو وطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوى بعد زوال الشبورة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت إدارة مرور الإسماعيلية، إعادة فتح محور 30 يونيو وطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوى وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد، بعد زوال الشبورة.

كما أعلنت إدارة مرور بورسعيد إعادة فتح طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية "المعاهدة" وطريق "محور 30 يونيو" وطريق "بورسعيد - دمياط"، بعد أن أغلقتها، منذ الساعة 10 مساء أمس، نظرًا لوجود شبورة كثيفة تحولت لضباب كثيف وانعدام الروية علي الطريق وحرصًا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.