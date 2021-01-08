عضو باللجنة الأولمبية يطالب بمنح الرياضيين أولوية التطعيم ضد كورونا

طوكيو (رويترز)

طالب ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية بمنح الرياضيين الأولوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد من أجل إقامة أولمبياد طوكيو فى العام الحالي، وأبلغ الكندى باوند شبكة سكاى نيوز البريطانية، أنه يمكن إقامة الأولمبياد رغم العدد الكبير للمشاركين لو تم تطعيمهم.

وأضاف "فى كندا ربما نملك 300 أو 400 رياضى، أعتقد أنه لن يكون هناك غضب عام إذا ما تم أخذ 300 أو 400 جرعة من بين عدة ملايين لتطعيم الرياضيين من أجل تمثيل كندا فى حدث دولى بهذه المكانة والشخصية والمستوى.

"الأمر بيد كل دولة وهناك من يقول إنهم يتخطون قائمة الانتظار لكن أعتقد أنه الأمر المنطقى الوحيد لإقامة الأولمبياد"، وخلال زيارته إلى طوكيو فى نوفمبر قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه سيحث الرياضيين على أخذ التطعيم لكنه ليس إجباريا لمشاركتهم فى البطولة.

وفى حديث منفصل، أبلغ باوند هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الطبيعة المتغيرة لفيروس كورونا تعنى عدم التأكد من إمكانية إقامة الأولمبياد قبل أقل من 200 يوم على انطلاقها، وتابع "لست واثقا لأن المشكلة ربما تكمن فى زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس".

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 15 ألف رياضى فى الأولمبياد، التى تأجلت من الصيف الماضى حتى 23 يوليو المقبل، وأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة، وزادت المخاوف بشأن إقامة أولمبياد طوكيو فى الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع وتيرة تفشى الفيروس فى اليابان وحول العالم.