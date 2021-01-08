طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية ومعتدل فى الامارات وبارد بالبحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية، وفى الامارات انخفاض طفيف فى درجات الحرارة أما فى البحرين سيكون باردا نسبيا ورطبا خلال الليل.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير( تشمل السواحل منها ) تمتد إلى منطقتى حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض ، تبوك ،المدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبى شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالى بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ويكون معتدلا نهاراً وباردا ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر شمالاً ..وتكون شرقية الى شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربى سيكون متوسطا ويضطرب أحياناً خاصة صباحاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والثانى عند 20:24 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثانى عند الساعة 01:50 وفى بحر عمان يكون متوسطا ويضطرب أحياناً خاصة صباحاً ويحدث المد الأول عند 18:25 والمد الثانى عند الساعة 05:05 والجزر الاول عند الساعة 11:35 والجزر الثانى عند الساعة 23:24.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 24 13 70 20 دبــى 23 14 50 25 الشارقة 24 11 55 20 عجمان 24 12 70 25 أم القيوين 23 10 70 25 رأس الخيمة 22 11 70 30 الفجيرة 23 15 55 35 العين 24 11 60 20 ليوا 25 12 85 25 الرويس 23 14 80 35 السلع 22 13 85 30 دلما 24 19 70 30 طنب الكبرى 23 17 80 35 طنب الصغرى 23 17 80 35 أبو موسى 23 17 80 35

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية ثم يتحول الى معتدل مع كميات متفاوتة من السحب ويكون باردا نسبيا ورطبا خلال الليل

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 35%.

أعلى مد فى الساعة 12:10 مساء وفى 01:00 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 06:20 صباحا وفى الساعة 06:37 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 20 °ﻡ

نهارًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .