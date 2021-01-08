صور.. الشرطة الأمريكية تضع حواجز جديدة بمحيط مبنى الكونجرس

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

قامت القوات الأمريكية بوضع المزيد من الحواجز والسياج الحديدى بمحيط مبنى الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية يأتي ذلك عقب اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس في الوقت الذى كانت تعقد فيه جلسة التصديق على فوز بايدن.

ووقف عدد من رجال الشرطة لحراسة المكان، لكن لم يتمكنوا من كبح التجمعات، حيث تسلق المئات المتاريس وركلوه جانباً، وصرخوا "إلى الأمام !!" وحاول البعض الوصول إلى درجات مبنى الكابيتول، لكن قوات الشرطة أوقفتهم. وتعاملت الشرطة مع عدد قليل من الذين تمكنوا من اختراق الهياكل المعدنية.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.



الشرطة الأمريكية تضع حواجز جديدة بمحيط الكونجرس



الشرطة الأمريكية تضع حواجز حديدة جديدة بمحيط الكونجرس



الشرطة الأمريكية تضع حواجز حديدة جديدة بمحيط مبنى الكونجرس



الشرطة تضع حواجز حديدة جديدة بمحيط الكونجرس