

وأضاف الكاظمي أنه لن يسمح باختطاف القرار الوطنى من قبل أي جهة كانت.. "ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".



بدوره.. حذر وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، مما سماه "اندلاع حرب أهلية في العراق"، حال استمر إطلاق الصواريخ العشوائية على المنطقة الخضراء.

وقال عناد:"يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية".. لافتا إلى أن السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانباً، ووضع مصلحة البلد أولاً، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح.