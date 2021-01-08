اليوم السابع
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رئيس مدينة الواسطى: تحرير 27 محضرا فى 4 قرى لحملات تموينية على المخابز والمحلات

الجمعة، 08 يناير 2021 02:57 م
رئيس مدينة الواسطى: تحرير 27 محضرا فى 4 قرى لحملات تموينية على المخابز والمحلات صورة أرشيفية _ حملة تموينية
بنى سويف _ هانى فتحى

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قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، أنه تم تشكيل العديد من الحملات التموينية وأخرى على محلات الجزارة وأسفرت عن تحرير 27 محضرا فى 4 قرى.

وأضاف محمد بكرى، فى بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، اليوم الجمعة، أن الحملات التموينية إستهدفت قرى ميدوم والميمون وأبو صير الملق للمرور على المخابز البلدية والتأكد من إنضباط العمل، وأسفرت عن تحرير17 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين.

وأوضح بكرى، أنه تم تشكيل حملة للمرور على المحال التجارية العامة ومحلات الجزارة بناحية قرية أبويط، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر شملت 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية و 3 محاضر عدم تغطية اللحوم ومحضرين لعدم إعلان عن أسعار السلع، علاوة على محضر عدم وجود سجل تجاري.


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