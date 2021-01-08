اليوم السابع
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رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شاطئ عام رقم 4.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 03:39 م
رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شاطئ عام رقم 4.. صور رئيس مدينة الغردقة يتفقد اعمال تطوير الكورنيش
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، أعمال التطوير والإنشاءات بكورنيش شاطئ عام 4، يرافقة اللواء إيهاب رشاد مكاوي، رئيس حى جنوب، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومهندسى الشركه المنفذة للمشروعات.

كما تفقد رئيس مدينة الغردقة أعمال الرصف بشوارع المدينة منها منطقة الصيادين والميناء والشيراتون والطريق المؤدية لشارع حلقة السمكة، مؤكدا  ضرورة تركيب البولدرات أثناء عملية الرصف للشوارع لإعطاء الشكل الجمالي لها.

وأوضح وجدى، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أكد أن الشارع له أهمية حيوية ويشهد كثافات مرورية عالية على مدى اليوم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الشارع وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة وأرصفة مشاة للمواطنين.

وشدد رئيس مدينة الغردقة، على ضرورة القيام بحملات مستمرة على جميع منافذ البيع وذلك في لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية التى تستهدف ردع المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وترأس رئيس المدينة حملة رافقه فيها مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المدينة وفريق من إدارة البيئة بحى شمال لمراقبة الأسعار والتصدى لكافة التجار المخالفين برفع سعر الأصناف المعروضة.

 

اعمال التطوير بكورنيش شاطئ رقم 4
أعمال التطوير بكورنيش شاطئ رقم 4

 

رئيس مدينة الغردقة يتفقد اعمال التطويرات
رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال التطوير

 

متابعة أعمال الرصف بالغردقة
متابعة أعمال الرصف بالغردقة

 

 


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