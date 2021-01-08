رئيس المكسيك: لدينا أكبر عدد من المطعمين ضد كورونا فى أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

أكد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده هى الدولة التى تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم فى أمريكا اللاتينية، وتحتل المرتبة 13 فى جميع أنحاء العالم، وذلك مع 40 ألف لقاح.

وقال الرئيس المكسيكى: "لدينا بالفعل ما يقرب من 40 ألف شخص تم تطعيمهم بما لدينا أى أكثر من 70% من اللقاحات المطبقة، ولحسن الحظ لم نواجه مشاكل كبيرة، فقط رد فعل من طبيب كان لديه مشكلة فى تطبيق اللقاح، وأكد الأطباء أنها حالة خاصة من الحساسية".

وفى مؤتمره الصباحي المعتاد، قال هوجو لوبيز جاتيل، وكيل وزارة الوقاية وتعزيز الصحة، أن الإنجاز يرجع إلى أن الحكومة المكسيكية لم تنتظر حتى يكون اللقاح ضد الوباء جاهزًا، ولكنها سعت لإبرام العقود المسبقة مع الدول والمختبرات.

وأضاف أنه "لا يوجد بلد فى أمريكا اللاتينية حتى نصل إلى المكسيك، لذلك من الواضح أننا أول دولة حتى تخفيض الأمس، استخدمنا 43960 جرعة تمثل 0.03٪ حتى الآن. وبطبيعة الحال ، فإن نسبة بدء التشغيل صغيرة ، لكن ما نسلط الضوء عليه بهذه المعلومات هو الترتيب والفرصة للدول".