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حكاية زياد.. ضربة شومة عرضته للموت أثناء لعب الكورة بقنا ورفض نصف مليون جنيه للتنازل

الجمعة، 08 يناير 2021 06:52 م
حكاية زياد.. ضربة شومة عرضته للموت أثناء لعب الكورة بقنا ورفض نصف مليون جنيه للتنازل زياد
قنا صابر سعيد

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لم يكن يتوقع أن ممارسته لرياضته المفضلة ستجعله طريح الفراش ما بين الحياة والموت فى العناية المركزة بعد تعرضه للضرب من قبل 3 أشخاص بدون رحمة أثناء لعبه كرة القدم فى أحد المناطق بمدينة قنا، والبعد عن حلمه بالالتحاق بإحدى الكليات التى كانت حلمه الذى كان يسعى إليه من الصغر.

يحكى زياد إيهاب، 15 عاما، من مدينة قنا واقعة الاعتداء عليه أثناء لعب كرة القدم، قائلًا إنه أثناء مباراة لكرة القدم مع أصدقائه قام 3 أشخاص لا يعرفهم باعتراضهم وتوجيه الكلام لهم مما دفعه إلى الذهاب إليهم والاستفسار عن سبب غضبهم.

وتابع زياد، أنهم بادروه بالضرب وقام أحدهم بالتعدى عليه بالشومة فوق رأسه مما طرحه أرضًا وفقد على إثرها الوعي، وبعد ذهابه إلى المستشفى شخصت حالته بأنها لا تحتاج إلى تدخل جراحى وبعد الخروج من أحد مستشفيات قنا ذهب إلى مستشفى عين شمس التخصصى التى أكدت له أنه يحتاج لتدخل جراحى عاجل ظل على إثره ما بين الحياة والموت قرابة الشهر بالعناية المركزة.

وأوضح زياد إيهاب، أنه فى ذلك الوقت كان حزينا على ضياع حلم التحاقه بالكلية وحزن والدته وشقيقته الصغرى عليه، كما أن بعد عودته تمكنت الشرطة من القبض على أحدهم وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه وما ظل الآخرين هاربين.

واختتم زياد حديثه "عرفت أنهم عرضوا نص مليون للتنازل وأنا مش هتنازل بفلوس الدنيا، أنا حلمى ضاع بسبب ناس معندهمش رحمة".

 


حكاية زياد

مدينة قنا

ضربة شومة

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