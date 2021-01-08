"جميعهم يعانون أمراضا مزمنة".. تعافي وخروج 4 حالات كورونا من عزل قنا العام

قنا _ صابر سعيد

أعلنت مستشفي قنا العام، اليوم الجمعة، عن تعافي وخروج 4 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأوضح محمد الديب، مدير المستشفي،أن قنا العام سجلت خروج 4 حالات من قسم العزل بينهم مسن 78 عاما، مريض ضغط وسكر وقلب، و3 سيدات فوق الـ 70 عاما، مرضي ضغط وسكر، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن البروتوكول العلاجي بوزارة الصحة، بناءً علي توجهات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وقدم الديب، ورودًا للمتعافين بعد خروجهم من قسم العزل، مقدمًا الشكر للكادر الطبي والتمريض بالمستشفي علي الجهد المبذول في التعامل مع حالات كورونا.