اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: أمريكا تفقد السيطرة على كورونا وتسجل أعلى معدل يومى من الوفيات

الجمعة، 08 يناير 2021 01:50 م
جارديان: أمريكا تفقد السيطرة على كورونا وتسجل أعلى معدل يومى من الوفيات وفيات كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على وباء كورونا بعدما سجلت أعلى عدد من الوفيات على الإطلاق منذ بداية الجائحة.

 

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها أنه فى نفس اليوم الذى اقتحم فيه حشد من أنصار ترامب أغلبه بدون كمامات مبنى الكابيتول الأمريكى، سجلت الولايات المتحدة حوالى 3900 وفاة بسبب كورونا.

 

وأوضحت الصحيفة الفيروس ينتشر فى كل ولاية تقريبا، مع تضرر كاليفورنيا بشدة على نحو خاص.

 

ولفتت إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات فى الولاية يهدد بإجبار  المستشفيات على اتخاذ قرار بشأن من سيحصل على العلاج.

 

 وقال د. جيفرى تشين، الطبيب فى غرفة الطوارئ بمركز وادى سانتا كلارا الإقليمى، إن الناس يلهثون من أجل التنفس. ويبدو وكأنهم يغرقون بينما هم فى الأسرة امامنا مباشرة.

 

وحث تشين الناس على القيام بدورهم للمساعدة فى إبطاء انتشار المرض، وقال أرجو من الجميع مساعدتنا لأننا لسنا خط المواجهة، نحو الخطوط الأخيرة.

 

وتوفى حوالى 1.9 مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا، منهم أكثر من 360 ألف فى الولايات المتحدة وهو أعلى معدل وفيات على مستوى الدول، مع أكبر عدد من الإصابات فى العالم بأكثر من 21 مليون، بحسب جامعة جونز هوبكينز.

 

وكان شهر ديسمبر الأكثر دموية على الإطلاق ى أمريكا، ويحذر خبراء الصحة أن شهر يناير يمكن أن يكون أكثر فزعا بسبب التجمعات العائلية والسفر خلال فترة العطلات، فى حين تراجع إعطاء لقاحات فيروس كورونا حتى الآن للاستخدام فى حالات الطوارئ فى الولايات المتحدة.


كورونا فى امريكا

وفيات كورونا

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة