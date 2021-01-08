اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 06:20 ص
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تضم 800 مقبرة.. 7 معلومات عن مقابر الحواويش الفرعونية بسوهاج.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 06:00 ص
تضم 800 مقبرة.. 7 معلومات عن مقابر الحواويش الفرعونية بسوهاج.. صور مقابر الحواويش
سوهاج محمود مقبول

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مقابر الحواويش، أحد أبرز المعالم الأثرية التى تتميز بها محافظة سوهاج، وهى المقابر المنحوتة فى الجبل وتوجد بها عدة جبانات على حافة الهضبة وبها نقوش ورسوم ملونة فوق تعود إلى عصر الدولتين القديمة والوسطى.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مقابر الحواويش بأخميم سوهاج تعرف عليها:-  

1 - تبعد مقابر الحواويش عن قلب مدينة سوهاج حوالي 10 كيلو مترات شرقا، وتبعد حوالي 7 كيلو مترات عن أخميم عاصمة الإقليم التاسع قديما.

2 - تضم جبانة الحواويش حوالي 800 مقبرة منحوتة في الصخر، تبدو للناظر إليها من الطريق السريع كما لو كانت قرص من شمع النحل من شدة تقاربها ووفرتها.

3 - هي عبارة عن عدة مقابر على حافة الهضبة، توجد بها مقابر منحوتة فى الصخر على جدرانها نقوش ورسومات ملونة وترجع إلى عصور بداية الأسرات والدولتين القديمة والوسطى.

4 - قام عالم المصريات نجيب قنواتي المصري الأسترالي بعمل حفائر علمية بالمنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين.

5 - تضم مقابر الحواويش حوالى 800 مقبرة كان بعضها منقوشاً ومعظمها خلى من النقوش وهى تخص كبار الموظفين والكهنة في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول كانت بعض المقابر منقوشة، كما أنه عُثر في بعضها على لوحات جنزية، وآثار أخرى كثيرة .

6- مقابر الحواويش التي تم الكشف عنها تضم مناظر للحياة اليومية أيام قدماء المصريين، كما أنها تضم أيضا مناظر دينية وطقسية لتعبد أصحابها أمام أربابهم، ومنظر لصيد الطيور وتأدية الأعمال اليومية من مقبرة ” كا- حب ” وهي من ضمن 31 مقبرة منقوشة بمناظر ما زالت تحتفظ ببهاء ألوانها.

7 - تحتوى مقابر الحواويش على مقبرة “حم مين” الذى كان حاكماً للصعيد في أواخر الأسرة الخامسة، وكان مقره أخميم، وتولى المنصب من بعده بعض أفراد أسرته، ويلقى شكلها الضوء على الاهتمام الشديد بالفن من قبل حكام الإقليم، مقبرة ” تتي إقر ” الذي عاش في الأسرة السادسة، والتي يُلقى شكلها ونصوصها الضوء على الحياة الإدارية واليومية في هذه المنطقة، كما تؤكد ارتقاء الفن المصري القديم.

مقابر الحواويش (1)
 

 

مقابر الحواويش (2)
 

 

مقابر الحواويش (3)
 

 

مقابر الحواويش (4)
 

 

مقابر الحواويش (5)
 

 

مقابر الحواويش (6)
 

 

مقابر الحواويش (7)
 

 


سوهاج

مقابر الحواويش

اخميم

اثار سوهاج

التاريخ المصرى القديم

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