ترامب لمن صوت له: "سيكون لكم دور كبير في المستقبل"

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجها حديثه لمن صوتوا له: "سيكون لهم دور كبير في المستقبل".

وبعد أحدث الكونجرس الأمريكي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من اللغة "شديدة الخطورة" التي استخدمها "هو وغيره" في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المكتب ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونغرس: "انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة".