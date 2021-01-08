اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب لمن صوت له: "سيكون لكم دور كبير في المستقبل"

الجمعة، 08 يناير 2021 04:58 م
ترامب لمن صوت له: "سيكون لكم دور كبير في المستقبل" ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجها حديثه لمن صوتوا له: "سيكون لهم دور كبير في المستقبل".

وبعد أحدث الكونجرس الأمريكي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من اللغة "شديدة الخطورة" التي استخدمها "هو وغيره" في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المكتب ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونغرس: "انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة".

 


ترامب

الكونجرس الامريكي

اخبار امريكا

الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عزلة وغضب.. صحيفة أمريكية ترصد كيف قضى ترامب ساعات ما بعد اقتحام الكونجرس

الجمعة، 08 يناير 2021 04:30 م

أنصار ترامب يتفاخرون بالعنف أمام الكونجرس.. متظاهرة: كان يجب انتزاع أعضاء مجلس الشيوخ من شعر رؤوسهم.. وآخر: سرقوا الانتخابات من الرئيس والتخريب واجب وطنى.. وسيدتان تؤيدان الفوضى بدعوى فضح تزوير الاقتراع.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 04:00 م

الأمم المتحدة: على ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة

الجمعة، 08 يناير 2021 03:36 م

مجلس النواب الأمريكى: مستعدون للمضى قدما فى إجراءات عزل ترامب

الجمعة، 08 يناير 2021 03:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة