تحرير 809 محاضر فى حملات تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

دمياط معتز الشربينى

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملاتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، إذ أسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر الماضي عن تحرير 809 محاضر.

وتحرر 144 محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وتوقف الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات والعمل بدون ترخيص، أما بالنسبة للأسواق فقد تم متابعة حركة السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، إذ تم تحرير 665 محضرا لوجود مخالفات تعددت ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما تم تحرير 4 محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش تجاري كما قامت المديرية أيضاً بأخذ 16 عينة من القمح المُعد للطحن، و32 عينة أخرى من دقيق 82٪ والنخالة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على حركة السلع والتأكد من توافرها و الالتزام بالمواصفات المقررة.