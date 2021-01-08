اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 12:24 م
خالد صلاح
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تحرير 18 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزى إتياى البارود وشبراخيت فى البحيرة

الجمعة، 08 يناير 2021 12:05 م
تحرير 18 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزى إتياى البارود وشبراخيت فى البحيرة حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية
البحيرة - فريق المحافظات

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نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت و إتياي البارود. 
 
وأسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.
 
كما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لاصحاب المخابز منهم 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
 

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