تحرير 18 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزى إتياى البارود وشبراخيت فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت و إتياي البارود.

وأسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

كما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لاصحاب المخابز منهم 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.