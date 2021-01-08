بيلوسى تؤكد وجود دعم ديمقراطى لمساءلة ترامب مجددا أكبر من المساءلة الأولى

رويترز

قالت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب على المساءلة، مؤكدة لنواب ديمقراطيين وجود دعم ديمقراطي لمساءلة ترامب مجددا أكبر من المساءلة الأولى .

ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الأمريكية، أن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أبلغت نوايا ديمقراطيين، اليوم الجمعة، بأن هناك مزيدا من التأييد لمساءلة ترامب بين النواب الديمقراطيين أكبر من المرة الأولى.

وأبلغ مصدر رويترز بأن بيلوسي، وهى أكبر مسؤول ديمقراطى بالكونجرس، قالت إن التحرك نحو مساءلة ترامب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه قبل تنصيب الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن فى 20 يناير.