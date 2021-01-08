اليوم السابع
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خالد صلاح
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بكين ترفض زيارة مقررة لمندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة إلى تايوان

الجمعة، 08 يناير 2021 09:55 ص
بكين ترفض زيارة مقررة لمندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة إلى تايوان الصين وتايوان
أ ش أ

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أعربت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة عن رفضها الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة "كيلي كرافت" إلى تايوان. 
 
وقال متحدث باسم البعثة - في بيان ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن كرافت ستزور تايوان - "لا توجد سوى صين واحدة في العالم، ومنطقة تايوان جزء لا يتجزأ منها، وحكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها". 
 
وأشار المتحدث إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بالبيانات الثلاثة الصينية - الأمريكية المشتركة، بما في ذلك البيان المشترك للعام 1979 بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن الصين ترفض بشدة أي شكل من أشكال الإتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان. 
 
وأضاف المتحدث أن مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وتنطوي على مصالح الصين الجوهرية، وأن مبدأ "صين واحدة" معترف به على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، وهو معيار أساسي للعلاقات الدولية أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758. 
 
وتابع المتحدث "لن تنجح الولايات المتحدة في محاولتها إلحاق الضرر بالمصالح الجوهرية للصين من خلال (ما وصفه بـ) التلاعب السياسي بمسألة تايوان. وستدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا عن أخطائها. وتحث الصين بقوة الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها، والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية-الأمريكية وتعاون البلدين في الأمم المتحدة".

تايوان

الصين

أمريكا

علاقات أمريكية صينية

الولايات المتحدة

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