بايدن عن حكومته الجديدة: تشبه أمريكا وتضم الجميع

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه بإعلان اليوم سيكون أكمل ترشيحاته لمجلس الوزراء الذى سيعمل تحت إدارته داعيا مجلس الشيوخ إلى سرعة تأكيد مرشحيه، مؤكدا على فخره بأن حكومته تضم الجميع.

وقال بايدن خلال حضور الحدث الذى أقامه لتقديم أعضاء فريقه الاقتصادى: "أنا فخور ببناء حكومة تشبه أمريكا.. وهذه الحكومة الرئاسية هى الأولى التى يتم تقسيمها بالتساوى بين الجميع من الرجال والنساء وأقلية الأغلبية، ومتابعا، إنه سيضع الأساسية حول الإغاثة من فيروس كورونا الأسبوع المقبل، مشددًا على الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدة المالية للأسر الأمريكية وسط الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات على الإطلاق منذ بداية الجائحة، وفى نفس اليوم الذى اقتحم فيه حشد من أنصار ترامب أغلبه بدون كمامات مبنى الكابيتول الأمريكى، سجلت الولايات المتحدة حوالى 3900 وفاة بسبب كورونا، وينتشر المرض فى كل ولاية تقريبا، مع تضرر كاليفورنيا بشدة على نحو خاص.

وتوفى حوالى 1.9 مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا، منهم أكثر من 360 ألف فى الولايات المتحدة وهو أعلى معدل وفيات على مستوى الدول، مع أكبر عدد من الإصابات فى العالم بأكثر من 21 مليون، بحسب جامعة جونز هوبكينز.