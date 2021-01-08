بايدن: اقتحام الكونجرس تتويج لهجوم ترامب على مؤسساتنا الديمقراطية خلال حكمه

كتب محمد شعلان

هاجم الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، تصرفات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب طوال فترة حكمه، واتهمه بالهجوم على المؤسسات الديمقراطية طوال 4 سنوات مدة حكمه، مؤكدا أن ما حدث من هجوم واقتحام لمبنى الكونجرس كان تتويجا لهجومه على المؤسسات الديمقراطية خلال فترة حكمه.



بايدن على تويتر

وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، تعقيبا على استمرار ردود الفعل على الهجوم على مبنى الكونجرس، قائلا، " على مدى السنوات الأربع الماضية، شن الرئيس ترامب هجومًا شاملاً على مؤسسات ديمقراطيتنا، وما حدث أمام الكونجرس كان تتويجًا لذلك الهجوم الذي لا هوادة فيه".

وفتح الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن النار على دونالد ترامب، بعد هجوم أنصار الأخير واقتحامه مبنى الكونجرس الأمريكى فى ليلة من الفوضى، واصفا ما حدث أنه اعتداء على الديمقراطية ومحاولة لتمزيق الشعب الأمريكى واعتداء على المؤسسات الأمريكية الوطنية.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لن يتطرق للتعديل الـ25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا خلال كلمة له، أن ما جرى من هجوم على أيقونة الديمقراطية، ساعد في توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: لغة دونالد ترامب تشبه اللغة التى يستخدمها الديكتاتوريون، وإن المشاركين في الهجوم على الكونجرس إرهابيون، وما حصل استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له، أن يوم اقتحام الكونجرس كان أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي، موضحا أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونجرس لمصادرة إرادة الناخبين.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: دونالد ترامب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذى اتسم بالنزاهة، موضحا أن القضاء لا يخدم الرئيس وليس موجودا لحمايته، والكونجرس ليس عرشا للرئيس.