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أعلنت وزارة الصحة الهندية ، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 82 حالة، وقالت الوزراة - في بيان أوردته قناة "إن دي تي فى" الهندية اليوم /الجمعة/ - إن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - التي أُبلغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة - تم عزلهم داخل غرفة واحدة بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية.