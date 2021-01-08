النائبة هناء سرور تتدخل لإنهاء تراخيص وحدة غسيل كلوى بقرية بخاتى بشبين الكوم

المنوفية -محمد فتحى

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إنها تواصلت مع الدكتورة نهال الشاعر، مدير الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، لسرعة إجراء المعاينة لوحدة الغسيل الكلوي بقرية بخاتى لبدء التشغيل الفعلى لتخفيف العبء عن مرضي الغسيل الكلوي بالوحدة المحلية ببخاتى ووعدت بإنهاء الإجراءات.

وأكدت النائبة هناء سرور، فى بيان لها اليوم، أنها يدا بيد مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير خدمات طبية ملحة وضرورية لأهالى محافظة المنوفية داعية الجميع لتضافر الجهود لمساعدة أهالى المنوفية.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

حيث وجة محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335.